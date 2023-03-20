محمود متولي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

يعود محمود متولي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام عقب العودة من الكاميرون بفرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتغيب محمود تولى عن رحلة فريقه الأخيرة إلى جنوب إفريقيا والكاميرون بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية.

وواصل اللاعب تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي في القاهرة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في مران الأهلي الجماعي بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويعود متولي إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق إلى القاهرة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للاعب بعد الأشعة التي خضع لها عقب استبعاده من رحلة جنوب افريقيا ومواجهة صن دوانز.

من المقرر أن يبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السودانى المقرر لها 1 إبريل المقبل فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادر مارسيل كولر المدير الفنى القاهرة فى إجازة قصيرة إلى بلاده ومن المقرر أن يعود نهاية الأسبوع الجارى لقيادة تدريبات الفريق.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا ظهر أمس مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالفريق الأول خلال الفترة الماضية، وما شهدته من منافسات على الصعيدين المحلي والقاري.

جاء اللقاء في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة.

وتطرق الكابتن محمود الخطيب إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل، والعمل على تحقيق أحسن النتائج لإسعاد جماهير الأهلي سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية.

وتضمن الاجتماع الذي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات الحديث أيضًا عن المرحلة القادمة، ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة.