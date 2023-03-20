مجلس النواب يستقبل وفدًا طلابيًا من إدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية

استقبل مجلس النواب عددًا من الطلاب والطالبات من إدارة شبين الكوم التعليمية، بالمنوفية، وذلك للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب، وتأكيدًا على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء في نفوسهم.

كما حضر الوفد الطلابي جانبًا من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بالطلبة المتميزين، قائلًا: "إن من بين هؤلاء الطالبات والطالبة من تحفظ القرآن الكريم كاملًا، وأخرى حاصلة على المركز الأول عالميًا فى كتابة المقال باللغة الإنجليزيـة، وكذلك الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقـــة المخترع الصغيـر، وأخيرًا مقرر لجنة الرقمنة بمنتدى الطفل المصرى".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال جبالي: ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح الغد الثلاثاء في تمام الحادية عشر صباحًا.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد مواجهة مع وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بـ140 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية. وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.