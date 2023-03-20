«عمال السياحة العرب»: إعلان الرئيس السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي اصطفاف اجتماعي

أعلن المجلس التنفيذي لعمّال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه، هدفه تخفيف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية.

أوضاف المهيري، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي على المرتبات والنشاط التجاري يستفيد منه العاملون بالدولة والقطاع الخاص ويأتي لمواجهة المواطن لتحدي غلاء الأسعار، موضحًا أنه من يزيد مرتبه عن 3 آلاف جنيه شهريًا سيخضع للضريبة أما الأقل من ذلك فلن يخضع وأن موعد تطبيقه سيكون من أول شهر إبريل المقبل على الموظفين.

وأوضح أن المستفيدين من القرار يبلغ عددهم حوالى ٣٠ مليون موظف في القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي للموظف يحسب على الراتب الشهري وعلى الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية وهو دعم مباشر يصب في صالح المواطنين، ويؤكد أنه لن يكون هناك اتجاه لتوسع جديد في الضرائب لشرائح أو أفراد مختلفة وأنه لا نية لفرض أعباء ضريبية على الجميع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه، وهو ما يأتي في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.