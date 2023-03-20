القبض على لصوص المنازل والسيارات والهواتف المحمولة فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية"لاتهامه بسرقة "هاتف محمول- 2 قطعة مشغولات ذهبية" من داخل مسكن "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة" بأسلوب "المغافلة" أثناء العمل طرفه بالمنزل، وبمواجهته أقر بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلته "سيئة النية" "ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون"، أمكن ضبطها وبإرشادها تم ضبط المسروقات لدى صاحب محل مصوغات "حسن النية"، وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بارتكابه واقعة سرقة سبيكة ذهبية بذات الأسلوب من مسكن "أحد الأشخاص" والتصرف فى المسروقات لدى العملاء المذكورين، وأمكن ضبطها.

وتمكنت الجهود من ضبط "أحد الأشخاص- له معلومات جنائية" لارتكابه واقعة سرقة سيارة "نقل" ملك "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" حال توقفها أمام العقار محل سكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط "السيارة المستولى عليها" بدائرة قسم شرطة المرج، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب واقعة سرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وأثمرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" واعترفوا بارتكابهم عدد "5" وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمخزن مستأجر، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" عقب سرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب "التسلق" وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهما من متحصلات الواقعة، كما اعترفا بقيامهما بتسليم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" قريب أحدهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "تم ضبطه" وبحوزته المبلغ المالى.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة قصر النيل لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب عدد "3 وقائع" سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وأثمرت الجهود عن ضبط "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته عدد "3" هواتف محمولة مجهولين المصدر، وبمواجهته إعترف بسرقة الهواتف المحمولة من زملائه بالسكن بدائرة قسم شرطة بدر بأسلوب المغافلة، وضبط "شخصين" بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما "فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار"، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفا بارتكابهما عدد "9" وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات المستولى عليها بإحدى الجراجات بالمنطقة محل سكن أحدهما.

وتمكنت الجهود من ضبط "شخصين" بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما "فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار- سكينة قص مواسير- معدات وأدوات- 12 عداد مياه" واعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب الفك واعترفا بارتكاب عدد "12" واقعة سرقة بذات الأسلوب، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض ساعة حائط "أنتيك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها الحقيقى، وأقر بسرقتها من شقة أعلى محل سكنه بدائرة القسم بأسلوب "كسر النافذة".

وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات عبارة "3 ساعة يد- آلة حاسبة- مكواة شعر- ريسيفر- 2 مطرقة فضية- غطاء بوتاجاز"، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.