معسكر مغلق للمنتخب الوطنى بالدفاع الجوى استعدادًا لمالاوى

ينطلق اليوم الإثنين معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، استعدادا لمباراتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويخوض لاعبو الفراعنة أول تدريب لهم عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوى، استعدادا لخوض مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى العاصمة ليلونجوى لخوض مباراة الإياب يوم 28 مارس.

ومن المقرر أن ينتظم جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل البرتغالى روى فيتوريا، فى المعسكر اليوم على أن تكتمل الصفوف غدا الثلاثاء بانضمام اللاعبين المحترفين، حتى يكون هناك متسع من الوقت لخوض التدريبات الجماعية قبل مواجهة مالاوى، فى المباراة التى تقام بحضور 20 ألف مشجع.

وضمت قائمة الفراعنة التى اختارها فيتوريا 24 لاعبا هم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد هاني وهشام صلاح ومحمد حمدي وأحمد فتوح وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وطارق حامد وإمام عاشور ومحمود حمادة ومروان عطيه وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر ومصطفي محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوى، بعدما تقدم مسئولو الجبلاية بطلب رسمى للاتحاد الإفريقى بنقل المباراة من استاد القاهرة إلى الدفاع الجورى، بسبب وجود صيانة فى استاد القاهرة.