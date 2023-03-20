ضبط هيروين بقيمة 330 ألف جنيه قبل ترويجها بالشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم (5 أشخاص – لـ "إثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام –8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (330,000 ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً).