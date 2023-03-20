جهاز الفراعنة يحدد موعد السفر إلى مالاوى لمواجهة منتخبها

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى، موعد السفر إلى مالاوى لمواجهة منتخبها فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتتوجه بعثة الفراعنة إلى العاصمة المالاوية لولونجواى يوم الأحد المقبل، لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من مارس الجارى، بعد خوض مباراة الذهاب فى القاهرة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

يستضيف منتخب مصر باستاد القاهرة الدولي نظيره مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعد بداية متواضعة للغاية للفراعنة فى التصفيات، ورغم الفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبد الفراعنة هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا في إقالة المدرب إيهاب جلال.

وضمت قائمة الفراعنة التى اختارها فيتوريا 24 لاعبا هم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد هاني وهشام صلاح ومحمد حمدي وأحمد فتوح وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأسامه جلال وطارق حامد وإمام عاشور ومحمود حمادة ومروان عطيه وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر ومصطفي محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوى، بعدما تقدم مسئولو الجبلاية بطلب رسمى للاتحاد الإفريقى بنقل المباراة من استاد القاهرة إلى الدفاع الجورى، بسبب وجود صيانة فى استاد القاهرة.