الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالغربية يشهد احتفالية الأم المثالية بطنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 شهد، صباح اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية الأم المثالية، والتي تم تنفيذها بقاعة التنمية المهنية بطنطا، بحضور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأم والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالغربية، برعاية وكيل الوزارة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الاحتفال، هنأ وكيل الوزارة جميع الأمهات اللاتي حضرن للتكريم، مشيدًا بدورهن في رعاية أبنائهم وأسرهن، ثم قام بتقديم شهادات التقدير لهن، والهدايا التذكارية، تكريما لهن في هذا اليوم الرائع، والذي تكرم فيه كل الأمهات على مستوى الجمهورية تقديراً لجهودهن.

أما الأمهات المثاليات التي تم تكريمهن اليوم فهن: 
أميمة حسنين عمر العنانى "المديرية"- حكمت البرنس زكى جودة ؛المديرية"- وفاء محمد عبد الحميد أبو حمزة "المديرية"- إيمان أحمد محمد الهمشري "المديرية"- هدى على محمود الشعراوي "المديرية"- فهيمة محمد إبراهيم حتاتة "المديرية"- فهيمة دسوقي فهيم عشيب "المديرية"- سهير محمد أحمد خاطر "المديرية"- عزيزة بسيط إبراهيم موسى "المديرية"- أماني رجائي عزمي "المديرية"- ســناء محمد علي دعباس "غرب طنطا"- ســحر مصطفى عبد المعطي كباش "شرق المحلة"- أميرة عبد العزيز حسن المعدي "غرب المحلة"- أمل عزت أحمد موسى "زفتى"- رحاب عبد المنعم سامي محمد "السنطة"- هيام محمد عبد الفتاح سنجر "كفر الزيات"- أسـماء السيد السيد شاهين "قطور"- زينب محمد عبدالصمد "سمنود"- ليلى محمد عبد الله أبو النصر "بسيون".

وكيل الوزارة يشهد احتفالية المديرية الأم بقاعة التنمية المهنية

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