إحالة 52 تقريرا بشأن اقتراحات برغبة للحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ٥٢ تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمةمن العديد من نواب المجلس إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وضمت الطلبات عددا من الملفات الخاصة بالعمل علي تقديم خدمات او ازالة معوقات او حل للمشاكل للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية وجاءت التقارير علي النحو التالي :

1. العضو عبد الفتاح الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة ثانوى عام بمنطقة خزان قناطر نجع حمادى التابع لجزيرة الدوم أو بمنطقة أرض الرى بنطاق مجلس قروى بخانس – محافظة قنا.

2. العضو عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء جناح للتعليم الأساسى بمدرسة الشيخ على - قرية بخانس – مركز أبو تشت - محافظة قنا.

3. العضو خالد أبو نحول، بشأن توسعة المزلقان البحرى بجوار مسجد السلام – مركز فرشوط – محافظة قنا.

4. العضو محمد طايع، بشأن رصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذى يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

5. العضو رحاب الغول، بشأن إدراج مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا فى الخطة الاستثمارية للمحافظة.

6. العضو أشرف أبو الفضل، بشأن تجديد شبكات مياه الشرب بحجازه قبلى وبحرى والعليقات – مركز قوص – محافظة قنا.

7. العضو سلمى مراد، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بين أرصفة محطة قطار شبين الكوم الجديدة – محافظة المنوفية.

8. العضو باهى أمين مسعود، بشأن إنشاء مستشفى عام تابع لهيئة الرعاية الصحية بشرق مدينة إسنا- محافظة الأقصر.

9. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن توفير جهاز فصل البلازما وثلاجة دم تجميعى لبنك الدم بمستشفى فارسكور المركزى- محافظة دمياط.

10. العضو على العساس، بشأن توفير جهاز فصل البلازما وثلاجة دم تجميعى لبنك الدم بمستشفى فارسكور المركزى- محافظة دمياط.

11. العضو هناء فاروق، بشأن إنشاء مستشفى أميرى عام أو مجمع صحى شامل في مدينة دمياط الجديدة- محافظة دمياط.

12. العضو أحمد الشريف، بشأن تركيب فلاتر لجهاز من أجهزة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العامرية العام، ومستشفى برج العرب- محافظة الإسكندرية.

13. العضو أحمد خليل خيرالله، بشأن تركيب فلاتر لجهاز من أجهزة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العامرية العام، ومستشفى برج العرب- محافظة الإسكندرية.

14. العضو مجدى الأمير، بشأن إعادة القومسيون الطبي إلى مستشفى المنزلة العام- محافظة الدقهلية.

تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة

15. العضو رانية الجزايرلى، بشأن ضرورة ضم المرضى المصابين بمرض انحلال الجلد الفقاعى إلى نسبة الــ 5% في التعيينات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

16. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحى شاملة بقرية المطيعة- محافظة أسيوط.

17. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعى لقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

18. العضو محمد السعيد عوض، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة تمى الأمديد والقرى التابعة لها – محافظة الدقهلية.

19. العضو شيرين عبد العزيز، بشأن الانتهاء من المركز الإقليمى لنقل الدم ومشتقاته – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

20. العضو عادل يونس حماد، بشأن تطوير وإحلال وتجديد مستشفى الرمد بمركز دمنهور وتزويدها بالإجهزة اللازمة – محافظة البحيرة.

21. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار العام الشاملة بمحافظة البحيرة بجهاز قسطرة قلب.

22. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى أمراض نفسية وعصبية بمحافظة مطروح.

23. العضو محمد السعيد عوض، بشأن بناء قصر ثقافة جديد بدلًا من بيت الثقافة الموجود بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

24. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء فرع لبنك مصر وفرع للبنك الأهلى بمدينة تمى الأمديد- محافظة الدقهلية.

25. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحى لقرية دمرو- مركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ.

26. العضو آيات الحداد، بشأن تبنى الدولة حملة إعلانات لتوعية المواطنين بالإنجازات التي يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية.

27. العضو إيمان خضر، بشأن الاستثناء من الاشتراطات البنائية في بناء المستوصفات الطبية العامة والمعاهد الأزهرية باعتبارها مشروعات خدمية.

28. العضو شيرين عبد العزيز، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية بخاتى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

29. العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بأرض عشش المهاجرين- حى المرج- محافظة القاهرة.

30. العضو محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ميت القرشى- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

31. العضو على البدرى، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشماخية- مركز إدفو- محافظة أسوان.

32. العضو على العساس، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو والتابعة لمركز الزرقا- محافظة دمياط.

33. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء خزان مياه أرضى غرب منطقة الجبل (الشعراوى) بقرية درنكة- مركز أسيوط أو إيجاد حل بديل لتوصيل المياه بضغط جيد.

الفصل في أملاك الدولة

34. العضو علاء سليمان، بشأن فصل الحد بين وزارة الموارد المائية والرى وبين أملاك الدولة في مصب قرية الزاوية الواقع عليها بعض مبانى الأهالى بقرية درنكة- محافظة أسيوط.

35. العضو أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن تبطين ترعة الفلفلة التي تمر من قرية بلتان العبادلة- كوم الأطرون- كفر منصور- كفر النخلة- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

36. العضو هانى أباظة، بشأن استكمال تبطين ترعة كفر أباظة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية.

37. العضو هانى أباظة، بشأن إنشاء طريق دائرى لمركز ومدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.

38. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد كوبرى قرية العالى التابعة للوحدة المحلية بولين- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

39. العضو مجدى الأمير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه أمام قرية البصراط-مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

40. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء كوبرى على مصرف برهمتوش أمام المدخل الرئيسى لقرية مبارك – محافظة الدقهلية.

41. العضو مجدى الأمير، بشأن إنشاء الصرف الصحى بقرية مصر الجديدة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

42. العضو محمود عبد السميع الشامى، بشأن تغطية ترعة الخزان – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

43. العضو مصطفى بدران، بشأن إنشاء كوبرى علوى على السكة الحديد وترعة نجع حمادى بقرية المطيعة – محافظة أسيوط.

44. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة القطار رقم 979 أسيوط/ القاهرة، والقطار رقم 978 القاهرة/أسيوط إلى قطارات vip، والقطار رقم 871 أسيوط/القاهرة، والقطار رقم 872 القاهرة/أسيوط إلى قطارات أسبانى.

توفير دور رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

45. العضو نجوى خلف، بشأن توفير دور لرعاية ذوى الإعاقة الشديدة الذين ليس لديهم عائل يقوم على خدمتهم في محافظات الجمهورية.

46. العضو بلال النحال، بشأن إنشاء مكتبة عامة بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة.

47. العضو منى عمر، بشأن إنشاء مكتبة رقمية لإصدارات وزارة الثقافة سواء في هيئة قصور الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة أو الهيئة العامة للكتاب.

48. العضو ناصر عطية، بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة مدينة سفاجا- محافظة البحر الأحمر.

السبت إجازة بجميع المدارس الحكومية

49. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن اعتبار يوم السبت من كل أسبوع أجازة لجميع المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط.

50. العضو محمد عبد الرحمن راضى:

- بشأن تحويل مدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية إلى مدرسة تجريبى مميز.

- بشأن تحويل مدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية إلى مدرسة تجريبى مميز.

51. العضو محمود قاسم، بشأن رصف الطريق الواصل بين أبيس السابعة والثامنة بمنطقة محرم بك – محافظة الإسكندرية.

52. العضو هدى عبد الستار، بشأن إنشاء مصعد كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة بكبارى المشاه بمحور المحمودية – محافظة الإسكندرية.