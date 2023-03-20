الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وذخيرة بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 14651 لسنة  2022 جنايات مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "أ . م " مقيم مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بنطاق مركز بلبيس.

 كشف أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن  النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على  سلاح نارى بندقية الية و4 طلقات  من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة جوهر مخدر البانجو،بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق عاطل السجن المشدد مركز شرطة بلبيس المستشار أحمد سليمان الجمل

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