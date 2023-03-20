وزير البترول يستقبل الوفد الاقتصادي اليوناني من غرفة التجارة الأمريكية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، الوفد الاقتصادي اليوناني من غرفة التجارة الأمريكية باليونان الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الغرفة ويضم ممثلي عدداً من الشركات الاستثمارية اليونانية بمختلف القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة.

الملا يلتقي وفدا اقتصاديا من غرفة التجارة الأمريكية باليونان

حضر اللقاء المهندس ديفيد تشي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها العام بمصر والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والسيدة دينا نوار مدير العمليات بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أهمية العمل على مزيد من التعاون المشترك بين مصر واليونان في قطاع الطاقة في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتقارب الذي تشهده العلاقات على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشار الوزير إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الطاقة بين مصر واليونان ويمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال في مقدمة هذه المجالات في ضوء شراكة البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط والدور المصري كمركز إقليمي للطاقة حيث يمكن فتح افاق التعاون في نقل وشحن وتسويق الغاز الطبيعي المسال من مصر لمنطقة وسط أوروبا وبلغاريا ورومانيا عبر اليونان باعتبارها بوابة لهذه السوق، والتعاون مع اليونان في مجالات النقل البحري للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال لدول الجوار الأوروبية حيث يعد النقل عبر اليونان خيارا اقتصاديا يقلل من التكاليف.

وأضاف أن دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتعاونها مع اليونان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يحظى بدعم دولي كبير، يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البناء وخلق الفرص التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.

كما دعا الملا لدراسة التعاون في مجال البتروكيماويات والاستفادة مما تقدمه الشركات اليونانية من معدات وتقنيات لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وخفض استخدامها من خلال مشروعات يخطط لها القطاع في هذا المجال كجزء من الاستراتيجية القومية للبتروكيماويات، والمشروعات ذات المردود البيئي الإيجابي في إطار استراتيجية التوسع في مشروعات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول، وكذلك لدراسة التعاون في مجال التعدين الذي تتزايد أهميته دوليا لتوفير المعادن الخضراء لمرحلة الانتقال الطاقي، لافتا إلى أن هناك فرص للشركات اليونانية في مجال الخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني.

وأشاد «الملا» خلال اللقاء بمجهودات الغرف التجارية الأمريكية في مصر واليونان وواشنطن واهتمامها بإقامة منصة للحوار وتبادل الرؤي لتشجيع التعاون في مشروعات مشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة.

ومن جانبه أعرب السيد نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الوفد اليوناني ورئيس غرفة التجارة الامريكية باليونان عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا ان التقدم والتطور الحادث في مصر أذهل الوفد اليوناني الذي يضم شركات في مختلف القطاعات ومنها الطاقة، لافتاً إلى ان الغرفة باليونان تضم تجمع كبير لشركات الطاقة، وانه يمكن البناء على هذه الزيارة وتنمية فرص تعميق التعاون بين البلدين.

وتلقي الوزير دعوة خلال اللقاء من رئيس غرفة التجارة لحضور الافتتاح لميناء استقبال الغاز الطبيعي المسال في اليونان في سبتمبر المقبل بحضور رئيس وزراء اليونان ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.