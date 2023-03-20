الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «مشروعات البرلمان» تناقش خطة «التعليم» لدعم المشروعات الصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

كما تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن دور إدارات التعليم الفني في دعم الشباب والإنتاج في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقتراحات برغبات الاقتراحات والشكاوى التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور حنفي جبالي الدول العربية الصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات «V» اليونانية

«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للجنايات

إصابة 4 في حادثي سقوط من قطار وتصادم دراجتين بالمنيا

الرئيس الصينى يدعو لعقاب صارم لقتلة الصينيين فى إفريقيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر