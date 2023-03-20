اليوم.. «مشروعات البرلمان» تناقش خطة «التعليم» لدعم المشروعات الصغيرة

تشهد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

كما تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين عمر، بشأن دور إدارات التعليم الفني في دعم الشباب والإنتاج في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.