وزير مفوض سابق: 7.5 مليار دولار استثمارات روسيا في مصر (فيديو)

علق الدكتور منجي بدر، وزير مفوض سابق بجامعة الدول العربية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، وفد روسي رفيع المستوى.

وقال بدر، خلال لقاؤه اليوم على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين روسيا ومصر استراتيجية أي أنها تشمل في المقام الأول المجالات العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى النقد المالي.

وتابع أن العلاقات المصرية الروسية بدأت منذ عام 1943 واليوم نحتفل بمرور 80 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين، والتي أثمرت عن (بناء السد العالي - صفقة الأسلحة التشيكية إلى مصر - بناء مصنع الألومنيوم في نجح حمادي)، وغيرها من التعاون المختلف في العديد من المجالات.

وذكر أن معظم مصانع القطاع العام في ذلك الوقت كانت بتكنولوجيا سوفيتية، منوها أن عدد الشركات الروسية المستثمرة في مصر بلغت 400 شركة ولذلك فالبعد الاقتصادي لهذا اللقاء هام للغاية، وبلغت استثمارات روسيا في مصر حوالي 7.5 مليار دولار.