بدعوة من الرئيس بوتين.. الرئيس الصينى يصل اليوم إلى روسيا

يصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الإثنين إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسًا للصين.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم، فمن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا يومي 20 و22 مارس، وتأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.

ووفقًا للخبراء، فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجاري مع الصين هذا العام قد يتجاوز 200 مليار دولار.

وأكد بوتين، أن سياسة أمريكا لاحتواء روسيا والصين تأخذ طابعًا حادًا وغير مسبوق، وقال إن روسيا ترحب بدور الصين البناء لحل الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى أن ترحيب روسيا بدور الصين كونه متوازن في أوكرانيا.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسئولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة "رويترز".

واحبطت محاولة إدارة "بايدن" إرسال معلومات عن جرائم الحرب في أوكرانيا؛ بسبب مخاوف من إمكانية محاكمة المواطنين الأمريكيين.

الكرملين: الولايات المتحدة دخلت صراعًا ضد روسيا في البحر الأسود

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله، إن تحليق الطائرات الأمريكية المُسيّرة فوق البحر الأسود يشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مُسيّرة أمريكية الأسبوع الماضي في البحر، بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي-27، في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن بيسكوف قوله، في مقابلة تليفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المُسيّرة واضح تمامًا، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق.. (ليست) لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيّرة في الصراع وضدنا".