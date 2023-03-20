محافظ الاحتياطى الفيدرالى: الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير النظام الاقتصادى بالكامل

أكد الخبير الاقتصادي ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفين وارش، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير النظام الاقتصادي بالكامل.

وأضاف كيفين في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال": أن سياسة الفائدة الصفرية للاحتياطي الفيدرالي وسوء تخصيص رأس المال وضع تمويل البلاد على مسار مالي غير مستدام وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اصطدم بسقوط مفاجئ للنظام المالي تضمن انهيار بنوك واقتراب أخرى من الانهيار، في طريقه لمحاربة التضخم، مشددًا على ضرورة احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم بتداعياتها الخطرة إلى زعزعة النظام والاقتصاد والأسواق العالمية.

وأضاف أن التاريخ سيقدم وصفًا كاملًا للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في السنوات الأخيرة في السياسة الاقتصادية، وهناك درس أساسي واضح بالفعل: لا شيء باهظ الثمن مثل المال المجاني.

وأكد كيفين، أن تكاليف سياسة الفائدة الصفرية للاحتياطي الفيدرالي تتضاعف، وأن سوء تخصيص رأس المال بتجاوز سعر الأصول الأكثر خطورة والأقل إنتاجية، يهيئ الظروف للازدهار والانهيار، ووضع تمويل "الدولة الكبيرة" البلاد على مسار مالي غير مستدام.

وخلقت الظروف المالية المتساهلة بشكل غير عادي سلوك القطيع بين المشاركين في السوق والشركات والرضا عن النفس بين صانعي السياسات، بما في ذلك المنظمون، حيث أدى الارتفاع الكبير في التضخم إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة للمواطنين وقوض تخطيط الأعمال.

وأحدث العواقب الناشئة عن انعكاس الجنون النقدي، حيت تجلب إلى النظام الهشاشة التي طالما توارت في النظام المالي، وأتوقع أن ينكمش الائتمان ويضعف الاقتصاد

وأضاف تُصنف سياسة معدل الصفر في بنك الاحتياطي الفيدرالي من بين أهم أخطاء السياسة الاقتصادية منذ ما يقرب من نصف قرن، بعد أكثر من عقد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية ، تضاعف الاحتياطي الفيدرالي.

فقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إطار عمل جديد للسياسة لمعالجة ما اعتبره أكبر مشكلة في أغسطس 2020، أن التضخم كان منخفضًا للغاية عند 1.7٪، وستكون المعدلات الصفرية والمشتريات الضخمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة والرهون العقارية حجر الزاوية للنظام الجديد.

وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن الاقتصاد كان بالتأكيد أقوى وأن التضخم أعلى من المتوقع.

وأوضح باول ميله إلى تشديد السياسة بحماس متجدد، من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، كما أن ذروة سعر الفائدة سترتفع أيضًا.

وبعد يوم واحد بدأ الذعر المصرفي، حيث كان هناك بنكان متوسطان الحجم في الحراسة القضائية، وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مجموعة من الإجراءات الطارئة لوقف الأزمة.

وأكد كيفين في مقاله كان من الحكمة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من الصفر في وقت مبكر من الدورة الاقتصادية، حيث كان الاقتصاد والنظام المالي أقوى بلا ريب، وكانت البلاد في وضع أفضل بكثير للتعامل مع زيادات الأسعار في عام 2021 مما هي عليه اليوم، وكان لابد من استخدام المزيد من النقد لسحق وحش التضخم، والمزيد من الأضرار الجانبية التي لحقت بالاقتصاد.