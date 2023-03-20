إصابة 4 في حادثي سقوط من قطار وتصادم دراجتين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، أحدهم سقط من قطار لاختلال توازنه أمام مزلقان الكوبري الجديد بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، فيما أصيب الثلاثة الآخرين في حادثي دراجتين بخاريتين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول صلاح جمعة 23 عاما، مقيم بمركز مغاغة، إلى المستشفي المركزي، مصابا باشتباه ارتجاج، وبالانتقال والفحص تبين أنه سقط من قطار، أمام مزلقان الكوبري الجديد بمدينة مغاغة لاختلال توازنه.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بطريق كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة محمد نشأت مخلوف مقيم بحي أبوهلال، باشتباه إرتجاج وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير أمن المنيا، بلاغا باصطدام سيارة بدراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام عزبة سيف النصر بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كلا من: عبد الله عرفه 28 عاما، وشقيقه أحمد 22 عاما، يقيمان بمركز االعدوة، وأصيبا بكسور وسحجات وكدمات وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.