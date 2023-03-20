تروسيكل يصطدم بعامود إنارة بالمنيا والنيران تشتعل

اشتعلت النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية، إثر اصطدامه بعامود إنارة بالطريق الدائري، أمام قرية بني أحمد في مركز المنيا، بسبب السرعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية، بعامود إنارة بالطريق الدائري أمام قرية بني أحمد الغربية، مما أسفر عن اشتعال النيران بالتروسيكل، دون مصابين.

بانتفال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد النيران التي اندلعت بالتروسيكل وتبين اصطدامه بعامود الإنارة بسبب السرعة ورعونة السائق، دون وقوع إصابات بشرية.

تم التحفظ علي التروسيكل وقائده تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من الوحدة المحلية بمجلس قروي بني أحمد الغربية لإصلاح التليفات بعامود الإنارة.