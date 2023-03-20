يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بهدف فى الدورى الإيطالى

حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة تعرض لاعب إنتر دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس في الدقيقة ذاتها.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث، حيث أهدر فرصة استعادة المركز الثاني الذي خطفه لاتسيو في وقت سابق من اليوم الأحد بفوزه على جاره روما 1 / صفر.