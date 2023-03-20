قائمة أسعار منتجات معرض أهلا رمضان 2023 وأماكن إقامتها

أسعار منتجات معرض أهلا رمضان تشهد رواجاً عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل أيام من بدء الشهر الفضيل حيث تستعد الكثير من الأسر المصرية لشراء مستلزماتهم الغذائية باسعار مخفضة، وهو ما يفضله الكثير ويجده في أسعار منتجات معرض أهلا رمضان التي انتشرت في ميادين الجمهورية لاستقبال المواطنين خلال ساعات اليوم.

أسعار منتجات معرض أهلا رمضان 2023

سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 14.5 الى 16.5 جنيه ونصف حسب نسبه الكسر.

سعر الدقيق 17 جنيها.

سعر طبق البيض الابيض 30 بيضة 86 جنيها.

سعر اللحوم الطازجه السودانيه 135 جنيهاً.

سعر السكر 14.5 جنيه.

سعر عبوه الزيت 800 مللي 35 جنيه

سعر كيلو الدواجن المجمده 65 جنيها.

سعر المكرونه 6 جنيه.

سعر الشاي 40 جرام 6.5 جنيه.

سعر طبق البيض الاحمر 30 بيضه 105 جنيها.

سعر اللحم المفروم وزن 300 جرام 54 جنيها.

أسعار منتجات معرض أهلا رمضان "الياميش"

سعر علبه البلح وزن 2 كيلو 72 جنيها.

سعر المشمشيه وزن نصف كيلو 160 جنيها.

سعر كيلو عين الجمل المقشر 230 جنيه.

سعر كيلو الكاجو الامريكي 330 جنيه.

سعر كيلو اللوز 250 جنيه.

سعر كيلو البندق المقشر 320 جنيه.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

و تتواجد معارض أهلا رمضان في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات ومن أبرزها:

معرض اهلا رمضان بشارع شكري القواتلي بالعياط بمحافظة الجيزة.

معرض أهلا رمضان بشارع فريد ندا بمدينة بنها بالقليوبية.

معرض أهلا رمضان بشارع المطار بامبابة بمحافظه الجيزة.

معرض أهلا رمضان في كورنيش الغفران شارع الشهيد ابراهيم جعيصة بمحافظة الغربية.

معرض أهلا رمضان بمدينه قليوب أمام النادي الإجتماعي الرياضي.

معرض أهلا رمضان في ميدان العرب بالمعادي بمحافظه القاهرة

معرض اهلا رمضان بشبرا الخيمة بميدان المؤسسه بحي غرب شبرا الخيمة

معرض أهلا رمضان بشارع 9 بالمقطم

معرض أهلا رمضان بمدينة القناطر الخيريه بجوار المدرسة الثانوية الصناعية.

وتستمر المنافذ المخفضة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والزراعة وغيرها من الجمعيات الاستهلاكية بتقديم المنتجات المخفضه للمواطنين خلال الفتره الحالية وحتى خلال شهر رمضان المبارك حيث كثفت الوزارات جهودها لتوفير السلع طوال الوقت بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.