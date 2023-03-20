أحد مستفيدى «حياة كريمة»: المبادرة جاءت فى الوقت المناسب لمساعدتنا

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها السكان داخل قرية «زاوية الناعورة» بالمنوفية؛ للتخفيف عنهم من أعباء الماضي والارتقاء بهم اجتماعيًا ومعيشيًا.

واهتمت المبادرة بالوحدة الصحية، حيث عملت على تطويرها وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة بها لخدمة جميع المرضى، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية التي تقدم الكشف والعلاج للمرضى بالمجان.

المبادرة جاءت في الوقت المناسب لمساعدتنا

«محمود مبارك»، يقطن في قرية «زاوية الناعورة» التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عانى كثيرًا هو سكان القرية بسبب قلة الخدمات المقدمة لهم وأصبحوا يسلكون طريقًا طويلًا للإتيان بتلك الخدمات، مما يجعلهم يبذلون جهدًا كبيرًا وينفقون الكثير من المال، وأصبح حلمهم هو توفير بعض الخدمات للتخفيف عنهم فقط، لتأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتقدم لهم جميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية وتخفف عنهم أعباء الماضي.

وقال «محمود» إن المبادرة الرئاسية لإعادة تأهيل القرى المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين جاءت في الوقت المناسب؛ لحاجة القرى إلى تطوير البنية التحتية، خاصة الوحدات الصحية، بعدما انتشرت الأمراض بين السكان بسبب التلوث الناتج عن المياه غير النظيفة، حيث إن التطوير سيسهم في الارتقاء بصحة أهالي القرى، ومواجهة الأزمة السكانية، عبر دعم جهود تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر تنفيذ الحملات الرئاسية المختلفة، مثل حملات الكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط والاعتلال الكلوي وأورام الثدي والفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، ومواجهة حالات السمنة والأنيميا لدى طلاب المدارس، بالإضافة إلى الوقاية من فيروس سي.

ويختتم «محمود» بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بمستوى السكان اجتماعيًا، كما وجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدمت للسكان الكثير من الخدمات في مختلف المجالات.