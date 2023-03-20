موعد مباراة الأهلى و الهلال السودانى فى الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني من أهم اللقاءات التي ينتظرها جمهور المارد الأحمر والهلال السوداني خلال الفترة الحالية، حيث أنها البوابة الرئيسية للعبور لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 لأحد الفريقين، حيث يسعى كلا منهما إلى تسخير المباراة لصالحه، وهو ما يعكس الندية التي ستشهدها المباراة والتجهيزات والاستعدادات الكبيرة من قبل الفريقين ومطالبة جماهير كل فريق للفوز بالمباراة والصعود لدور الـ16 كفرصه أخيرة، لذا يهتم الجماهير بمعرفة موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني التي تشهد محركات البحث رواجًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد تعادل الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني

وتنطلق المباراة بين فريقي النادي الأهلي والهلال السوداني في ختام جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من شهر مارس الجاري اوالأول من شهر أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة الهلال

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 صن داونز 5 11 2 الهلال 5 10 3 الأهلي 5 7 4 القطن 5 0

ويتبقى للنادي الأهلي الفرصة الأخيرة في التأهل لدور الـ16 في حال الفوز على فريق نادي الهلال السوداني بهدف نظيف أو بفارق هدفين أمام فريق الهلال فلديه العديد من الفرص للتأهل في حال التعادل أو الفوز على النادي الأهلي ليتأهل إلى دور ثمن النهائي أو في حاله فوز النادي الأهلي بفارق هدف غير 1-0 ستكون الأفضلية للهلال في الصعود.

تعادل الهلال وصن داونز يمنح فرصة للأهلي

وتعادل كلا من فريق صن داونز الجنوب أفريقيا والهلال السوداني في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن الجولة الخامسة بنتيجة إيجابية بهدف لكل فريق تؤجل صعود الهلال وتمنح النادي الأهلي الأمل في الصعود، ففي حال فوز الهلال على صن داونز كان الأمر حسم وكان الصاعدين من المجموعة الثانية صن داونز والهلال والمودعين للبطولة الأهلي والقطن الكاميروني.

وخاطبت إدارة النادي الأهلي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للموافقة على حضور جماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة بالسعة الكاملة لتدعيم ناديهم في المباراة الحاسمة بين فريق نادي الأهلي ونظيره نادي الهلال السوداني.