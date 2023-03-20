الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى و الهلال السودانى فى الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا

الأهلى والهلال
الأهلى والهلال

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني من أهم اللقاءات التي ينتظرها جمهور المارد الأحمر والهلال السوداني خلال الفترة الحالية، حيث أنها البوابة الرئيسية للعبور لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 لأحد الفريقين، حيث يسعى كلا منهما إلى تسخير المباراة لصالحه، وهو ما يعكس الندية التي ستشهدها المباراة والتجهيزات والاستعدادات الكبيرة من قبل الفريقين ومطالبة جماهير كل فريق للفوز بالمباراة والصعود لدور الـ16 كفرصه أخيرة، لذا يهتم الجماهير بمعرفة موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني التي تشهد محركات البحث رواجًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد تعادل الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني

وتنطلق المباراة بين فريقي النادي الأهلي والهلال السوداني في ختام جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من شهر مارس الجاري اوالأول من شهر أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة الهلال

الترتيبالفريقلعب النقاط
1صن داونز 511
2الهلال510
3الأهلي 57
4القطن50

ويتبقى للنادي الأهلي الفرصة الأخيرة في التأهل لدور الـ16 في حال الفوز على فريق نادي الهلال السوداني بهدف نظيف أو بفارق هدفين أمام فريق الهلال فلديه العديد من الفرص للتأهل في حال التعادل أو الفوز على النادي الأهلي ليتأهل إلى دور ثمن النهائي أو في حاله فوز النادي الأهلي بفارق هدف غير 1-0 ستكون الأفضلية للهلال في الصعود.

تعادل الهلال وصن داونز يمنح فرصة للأهلي

وتعادل كلا من فريق صن داونز الجنوب أفريقيا والهلال السوداني في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن الجولة الخامسة بنتيجة إيجابية بهدف لكل فريق تؤجل صعود الهلال وتمنح النادي الأهلي الأمل في الصعود، ففي حال فوز الهلال على صن داونز كان الأمر حسم وكان الصاعدين من المجموعة الثانية صن داونز والهلال والمودعين للبطولة الأهلي والقطن الكاميروني.

تقرير: طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مواجهة الأهلي والهلال

مجلس إدارة الزمالك يكلف أمير مرتضى بملف فسخ العقد بالتراضى مع فيريرا

وخاطبت إدارة النادي الأهلي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للموافقة على حضور جماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة بالسعة الكاملة لتدعيم ناديهم في المباراة الحاسمة بين فريق نادي الأهلي ونظيره نادي الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني الأهلي و الهلال مجموعة الأهلي الهلال السوداني دورى أبطال إفريقيا 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى و الهلال السودانى فى الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا

حكومة بيرو تعرب عن تضامنها مع متضررى الزلزال وتطالبهم بالتزام الهدوء

الأردن يدعو لدعم حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة

متطوعة بالمبادرة الرئاسية: «حياة كريمة» نواة لمبادرة «كتف فى كتف»

رانيا منصور بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

«طب طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ 59 بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر