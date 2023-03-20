الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 20 مارس 2023 ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 20 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات من خلال بيان يومي تصدره وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية بواسطة أحداث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية السابقة لليوم.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 20 مارس 2023

يقدم الدستور للقراء نشرة جوية بتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث أوضحت أن هناك انخفاض في الحالة الجوية على المناطق الشمالية والوسطى ويمتد إلى الجنوب فيما يسود طقس بارد نهارا على الساحل الشمالي والدلتا ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى ومعتدل على محافظات الصعيد فيما يكون الطقس بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.


وأوضح خبراء هيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك سحب تتشكل على المناطق الشمالية يصاحبها هطول أمطار غزيرة على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا وقد تمتد إلى مناطق متفرقة وتصل لأجزاء في القاهرة فيما تكون الأجواء لطيفة على باقي المناطق مع حركة نشاط في الرياح قوية على مدن الساحل الشمالي وقد تكون محملة بالأتربة.

 

وأكدت الأرصاد أن البحر المتوسط يكون مضطربا وغير ملائم للأنشطة البحرية فيما يكون البحر الأحمر معتدل بالمناطق الشمالية وخليج السويس.

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 درجات الحرارة في محافظات الجمهورية 20 /3 /2023

متوسط درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.


متوسط درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

 

متوسط درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.


متوسط درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

 

متوسط درجة الحرارة في محافظة السويس العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

 

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متوسط درجة الحرارة في محافظة الشرقية العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.


متوسط درجة الحرارة في محافظة المنيا العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.


متوسط درجة الحرارة في محافظة القليوبية العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

 

متوسط درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

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وائل لطفي

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