إخماد حريق شب فى مخزن قطن بالقليوبية

شهدت قرية طحلة، التابعة لمدينة بنها بالقليوبية، حريقا شب بمخزن قطن، وتم السيطرة الكاملة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن قطن على مساحة 50 مترا بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وتبين من التحريات أن الحريق شب بمخزن على مساحة 200 مترا، وأن الحريق كان بأجولة قطن على مساحة 50 مترا فقط بالمخزن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالك المخزن، وتقدير خسائره.