ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود بدمنهور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ⁦ والرقابة التموينية بالبحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين محمد عبدالعال وكيل مديرية التموينة، وسمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية عن ضبط 12500 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود غير مرخصين و تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار تحرير محضر بالواقعة العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط أحد مخازن الدقيق البلدى لوجود عجز في وزن الشيكارة الواحدة بمقدار 435 جرام بالشيكارة الواحدة وجار تطبيق لائحة الجزاءات علية وتحصيل الغرامات المستحقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا،و ضبط احد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة قام بغلق الفرع والتوقف عن صرف السلع التموينية للتجار التموينين.

وتم ضبط 4 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا.