ننشر أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 مارس 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعدى سعر الطن حاجز ال 36000 جنيه في المصانع يضاف إليه مصروفات النقل ومكاسب التجار والموزعين لتصل إلى المواطنين في الأسواق المصرية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 20 مارس 2023

يستطيع المواطنين متابعة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20 مارس 2023 من خلال نشرة الأسعار التفصيلية التي يقدمها الدستور للسلع الاستراتيجية على رأسهم حديد التسليح وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وهى كما يلي:-

سعر طن الحديد اليوم الاثنين

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 38000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 37700 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 36000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 37000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 37500 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 36500 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 36000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 37000 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 36500 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 36000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 38000 جنيه.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1950 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1920 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1895 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1870 جنيه.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1975 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1868 جنيه.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1930 جنيه.

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