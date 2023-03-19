«واحد تاني» آخر أعمالها.. محطات في حياة الفنانة الراحلة لبنى محمود

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة لبنى محمود مساء اليوم بعد صراع مع المرض، وحددت أسرتها تشييع جثمانها غدا من مسجد السيدة نفيسة بعد صلالة الظهر إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة ويرصد الدستور أبرز محطات بحياة الفنانة الراحلة خلال السطور التالية.

كانت الفنانة لبنى محمود بطلة الأدوار الثانية ورغم ذلك تركت بصمة كبيرة بالوسط الفني، وتخرجت من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة.

واتجهت الفنانة الراحلة للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

شاركت الفنانة لبني محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم “بنك الحظ” التي حققت خلاله نجاح كبير بشخصة والدة الفنان محمد ممدوح، وفيلم “الإنس والنمس” مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع الفنان كريم عبد العزيز، وشاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل “نيللي وشريهان” مع الفنناتان دنيا وإيمي سمير غانم، ومسلسل “موضوع عائلي” مع الفنان ماجد الكدواني.

ورغم لفتها للأنظار باداءها الكوميدي إلاأنها اشتهرت بأداءها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين همما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

كانت آخر أعمال الفنانة لبنى محمود مسلسل “موضوع عائلي” مع ماجد الكدواني وفيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير

ووجهت لبني رسالة مؤثرة لنقيب الممثلين أشرف زكي، بسبب دعمه لها خلال فترة مرضها أكتوبر الماضي، وتابعت لبني محمود خلال حوارها مع الإعلامية نشوي مصطفي ببرنامج “بنت البلد”: “ أشرف زكي قدم لي كل الدعم ووقف جنبي في مرضي”، وعن أعمالها الفنية، قالت الفنانة الراحلة: “لا يؤثر معي مكاني الدور، لكن أن أحب اتقان الدور إلي أن ينجح”.