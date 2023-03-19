الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة الجديدة عضوًا مشاركًا فى اتحاد الجامعات العربية

معوض الخولي
معوض الخولي

اتخذ المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الخامسة والخمسون المنعقد في جامعتي سوسة والمنستير في تونس في الفتره من 18 الى 20 مارس الجاري القرار رقم 11 بقبول عضوية جامعة المنصورة الجديدة كعضو مشارك في اتحاد الجامعات العربية، وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة بالتهنئة لكل منتسبي جامعة المنصورة الجديدة بقبول الجامعة عضوا مشاركا  في اتحاد الجامعات العربية.

أشار الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة موتمر اتحاد الجامعات العربية يقوم بدوره في الربط بين الجامعات العربية من جهة، والجامعات العالمية من جهة أخرى بهدف الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع.

وأكد الخولي امتنان جامعة المنصورة الجديدة للانضمام الاتحاد والعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي بمستوى الجامعة ويعزز قدرتها على التنافسية محليًا وعربيًا ودوليًا، وأشار إلى أن جامعة المنصورة الجديدة حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية؛ لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، صباح الأحد بزيارة مفاجئة لمركز شباب المعصرة التابع لإدارة شباب ميت غمر، لمتابعة سير العمل، وخطة النشاط فى إطار متابعة سيادتها للهيئات الشبابية والرياضية بميت غمر.

كما تفقدت د.منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الزيارة المفاجئة لمركز شباب المعصرة، سجل الحضور والانصراف، مع تحويل العاملين غير الموجودين خلال الفترة الصباحية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، كما تفقدت سجلات الأنشطة وسجل الإيرادات والمصروفات بالمركز، كما تفقدت صالة الأنشطة بالمركز وكذلك النظافة داخل مركز الشباب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المبنى، بوجود المشرف المالي والإداري بالمركز وانتظام السجلات الخاصة بالمركز، خلال الفترة الصباحية بالمركز.

المؤتمر العام الجامعات العربية تونس جامعه سوسه جامعه المنستير

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