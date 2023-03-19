قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مهمة سهلة لمانشستر سيتي

سُحبت اليوم الأحد، قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه الكاسح على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل، في دور ربع النهائي.

كما تأهل شيفيلد يونايتد إلى نصف النهائي، بفوزه على بلاكبيرن روفرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحجز فريق برايتون مقعده في دور نصف النهائي، بفوزه الكاسح على ضيفه جريمبسي بخمسة أهداف دون رد.

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وأوقعت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فريق مانشستر سيتي، في مواجهة شيفيلد يونايتد.

ويلعب برايتون ضد الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام المُقامة على ملعب أولد ترافورد في الوقت الحالي.

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيقود هاري ماجواير خط الدفاع، بينما يتواجد ماركوس راشفورد أساسيًا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: هاري ماجواير.

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - مارسيل سابيتزر - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - فاوت فيجورست.

ويجلس على مقاعد مانشستر يونايتد كل من: جاك بوتلاند، ديوجو دالت، فيكتور ليندولف، تيريل مالاسيا، فريد، ماينو، بيليستيري، أنتوني، أنتوني إيلانجا.

وسُحبت يوم الخميس دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022-2023 وأسفرت عن مواجهات منتظرة.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد في صدام مرتقب ضد إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي.