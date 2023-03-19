مسلسلات وعروض مسرحية فى شهر رمضان بالعدد الجديد من «القاهرة»

يتصدّر العدد الجديد من جريدة القاهرة الصادر، الثلاثاء، برئاسة تحرير زين العابدين خيرى، والصادرة عن وزارة الثقافة المصرية ملف خاص وشامل لكافة الفعاليات والعروض المسرحية والمسلسلات في رمضان 2023، فنقرأ خريطة وتفاصيل مسرح رمضان، وخريطة الحفلات الغنائية وخريطة كاملة لمسلسلات رمضان على كل القنوات والمنصات تتضمن أحداث كل عمل وأبطاله وقنوات ومنصات العرض.

وبمناسبة عيد الأم مبدعون يشاركون «القاهرة» ذكرياتهم عن حكايات أمهاتهم في ملف بعنوان «الأم.. الحكاءة الأولى»، وهم (أبجديًا): أحمد أبو خنيجر، أحمد فضل شلبول، سعيد سالم، عبد الرحمن مقلد، عزت القمحاوي، مسعود شومان، مصطفى فتحي، ونورا ناجي.

ونقرأ حوارين مع كل من الكاتب أحمد إبراهيم الشريف عقب صدور مجموعته القصصية «زغرودة تليق بجنازة» ويقول: «أدين للصحافة بالكتابة اليومية والتفاعل.. وأعاتبها على سرقة الوقت».

ومع الأديب الجزائري جلال برجس الذي يقول: «أزمات حياتي التي يصعب حلها أتجاوزها بالكتابة».

وفي استقبال شهر رمضان يكتب صلاح عبد الستار الشهاوي: «الأغنية الرمضانية ومراحل تطورها»، ويكتب الإذاعي الكبير فهمي عمر: «رمضان جانا أهلا رمضان». بينما يكتب عادل عطية: «أمي»، ويكتب عبده الزارع: «سعد عبد الرحمن وجه مضيء من وجوه الثقافة المصرية».

وفي صفحة الفن التشكيلي، تكتب: د.أحلام فكري عن معرض الفنان الشاب محمود مختار بقاعة الباب: «وجوه من البازلت والجرانيت في تكوينات مركبة»، ويكتب د. خالد البغدادي: «اكتشاف المواهب التشكيلية في برنامج الدوم.. السؤال الصعب!». بالإضافة إلى أجندة المعارض التشكيلية على مدار الأسبوع.

وعلى صفحات الفن تستكمل القاهرة متابعتها للمهرجانات المختلفة، فيكتب الناقد أحمد شوقي عن الفيلم الفائز في مهرجان لوكسمبرج السينمائي: «الحرب العالمية الثالثة.. هتلر في كوميديا إيرانية تنقلب إلى مأساة».

وفي تغطية لجوائز الأوسكار، يكتب محمد طارق عن غياب الجوائز عن أعمال مميزة فنيًا: «كل الجوائز ذهبت إلى كل شيء في كل مكان في آن واحد»، فيما يكتب محمد ممدوح حبيشي عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن سيناريو مقتبس: «حديث النساء الذي لا يستمع له أحد».

وعن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يكتب الناقد أسامة عبد الفتاح: «الأفلام العابرة للنوع احتفاء بحرية السينما»، ونقرأ مجموعة حوارات مع مخرجي الأفلام المصرية المشاركة في المهرجان وهم: أحمد فوزي صالح، وأمير الشناوي، وخالد معيط، ومحمد عمر. بالإضافة إلى استعراض لكتب المهرجان.

وفي الصفحة الأخيرة نقرأ: «جامع عمرو بن العاص.. جاهز لاستقبال المصلين في رمضان»، بعد عملية ترميم استمرت 14 شهرا وتكلفت 180 مليون جنيه، إضافة إلى «أجندة القاهرة» التي تضم جميع الفعاليات الثقافة والفنية على مدار الأسبوع.