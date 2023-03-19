البنك الزراعى يتوسع فى إتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بفوائد ميسرة

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، استعداد البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والأنشطة الإنتاجية في محافظة جنوب سيناء وبفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة السيناوية وتوفير فرص العمل للشباب لتحسين مستوى المعيشة من خلال برنامج "باب رزق" للتمويل متناهي الصغر.

وقال فاروق إن البنك يوجه جهوده للمساهمة في تحقيق جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية بكل محافظات الجمهورية لتوفير سبل الحياة الكريمة، في إطار الدور الوطني للبنك لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وأوضح أن البنك يضع إمكانياته لدعم أبناء جنوب سيناء وتحفيزهم على العمل والإنتاج من خلال إتاحة أنواع التمويلات لمساعدتهم على إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة والاستفادة من مبادرة رواد النيل من خلال مركز تطوير الأعمال الذي تم افتتاحه مؤخرا في فرع البنك الجديد بمدينة شرم الشيخ أو من خلال فروع البنك المنتشرة في المحافظة.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن تمكين المرأة السيناوية يأتي في مقدمة اهتمامات البنك نظرا لطبيعة المحافظة وتركيبتها السكانية، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر مثل تربية الأغنام والطيور والصناعات اليدوية والحرف البدوية التراثية، بالإضافة للمساهمة في دعم رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية.

وشدد فاروق على أن البنك سيخصص فرق عمل مهمتها التواصل مع النساء في القرى والتجمعات البدوية في كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء لتشجيعهن على الحصول على التمويل المناسب لإطلاق مشروع أو وحدة انتاجية لتحفيزهن على العمل وتحقيق الأرباح لتحسين دخل أسرهن.

وأعرب عن سعادته بالتفاعل المميز والحماس الكبير الذي أبدته المرأة السيناوية خلال اللقاءات الجماهيرية التي اطلقها البنك في نويبع والطور ما يؤكد استعدادها وقدرتها على العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية على أرض سيناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشمول المالي وتمكين المرأة الذي نظمه البنك الزراعي المصري، في كل من مدينتي الطور ونويبع في إطار أسبوع الشمول المالي للمرأة برعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والمجلس القومي للمرأة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، كما شهدت الفعاليات حضور كبير من السيدات بمختلف فئاتهم العمرية.

واستهدفت هذه المؤتمرات تعزيز الوعي والتثقيف المالي لدى المرأة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي يتيحها البنك وتلبي احتياجاتها المختلفة، كما استعرض فريق البنك البرامج التمويلية التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين مستوى دخل الأسرة.