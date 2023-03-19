محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمركزي خدمة المواطنين بالجون وكيمان فارس

تفقد د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم سير العمل بمركزي خدمة المواطنين بمنطقتي الجون، وكيمان فارس، وتقديم التهنئة للعاملين بالمركزين، بعد حصولهما على مراكز متقدمة في جائزة التميز الحكومي، وتكريمهما من قِبل السيد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور د.محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ جمال دومة مدير التفتيش الفني بالمديرية، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

استمع محافظ الفيوم لشرح تفصيلي حول خدمات البطاقات التموينية التي تقدمها مراكز خدمة المواطنين، والتي تشمل الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل تالف، وبدل فاقد، وتعديل بيانات البطاقة التموينية، واضافة المواليد، ونقل بطاقة لمحافظة أخرى، وتغيير الرقم السري، وإضافة هاتف محمول، وتعديل بيانات شامل.

وأشاد المحافظ، بجودة وتنظيم العمل بمركزي خدمة المواطنين، مقدماً التهنئة لجميع العاملين بالمركزين بمناسبة حصولهم على مراكز متقدمة في جائزة التميز الحكومي، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهد، لتقديم خدمة على أعلى مستوى للمواطنين.

كما التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين المترددين على مركزي خدمة المواطنين، واستمع لمشكلاتهم، ووجه بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.

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