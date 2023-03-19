الأحد 19 مارس 2023
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سياسي

برلمانية: إجتماع شرم الشيخ الـ "خماسي"يهدف لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

علقت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على الاجتماع الخماسي والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى تضم كلا من: "مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة"، وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن الاجتماع الخماسي، يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي في الأردن الشقيقة والتي تضمن اتفاق على مبادئ عامة، على أن يجري بحث التفاصيل وآليات التنفيذ في شرم الشيخ.

وأكدت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن الاجتماع الاستكمالي والذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ يركز علي عدد أهداف أهمها دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية  بما يضمن أيضًا وقف الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، مؤكدة أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

واختتمت نائبة حماة الوطن، أن هناك مساعي حثيثة تخطو لها القيادة السياسية المصرية الحكيمة من خلال مشاركتها في كافة المحافل الدولية لإرساء عملية السلام من اجل حصول الاشقاء الفلسطينين على حقوقهم المشروعة التي تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الغاشم، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

الاجتماع الخماسي النائبة نيفين حمدي فلسطين وإسرائيل فى مدينة شرم الشيخ لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب

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