الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأخضر الليبي يعلن تأجيل مباراته أمام مارومو جالنتس في الكونفدرالية

فريق الأخضر الليبي
فريق الأخضر الليبي

أعلن نادي الأخضر الليبي تأجيل مباراته أمام ضيفه مارومو جالنتس الجنوب إفريقي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب عدم وصول الفريق الضيف وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

وقال «الأخضر» في بيان رسمي: «بعد وصولنا للملعب واستعدادنا لخوض المباراة تم إبلاغنا بتأجيل المباراة إلى الساعة السابعة مساء هذا اليوم».

وكان مقررًا أن يلتقي الأخضر، ضيفه مارومو جالنتس، في الثالثة عصرًا، على ملعب (شهداء بنينة) ببنغازي، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للبطولة.

وكان النادي الليبي، قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قال فيها: " نتواجد داخل الملعب قبل الوقت المحدد للمباراة وسط غياب الفريق الخصم وطاقم التحكيم لمباراة اليوم الذي لم يبلغنا لهذه اللحظة بأي تأجيل".

ومن جانبه، قال أحمد صالح، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأخضر الليبي، الذي يقوده عبدالحميد بسيوني: «مباراة الأخضر الليبي ومارومو الجنوب إفريقي الساعة 3 ومحدش وصل الحكام والمراقبين والفريق الضيف والماتش تأجل وإحنا في الملعب.. حاجة عجيبة قارة إفريقيا».

ويحتل الأخضر الليبي، المركز الرابع في مجموعته، برصيد نقطتين، بينما يحتل مارومو جالنتس، وصافة المجموعة، برصيد 9 نقاط.

الأخضر الليبي الكونفدرالية الافريقية مارومو جالنتس كأس الكونفدرالية الإفريقية أحمد صالح عبدالحميد بسيونى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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