كروس منتقدًا: وضع هازارد مع ريال مدريد صعب ولا أتعاطف معه

علّق النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على وضع زميله البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، وعدم مشاركته بشكل منتظم في مباريات النادي الملكي.

ويُعد هازارد خارج حسابات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تدهور العلاقة بينهما؛ نظرًا لأنه لا يقدم الأداء المنشود منه في الموسم الحالي 2022-2023.

وعانى إيدين هازارد من لعنة الإصابات المستمرة التي لحقت به، والتي أبعدته عن مباريات ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

توني كروس يعلّق على وضع هازارد مع ريال مدريد

وبهذا الصدد، نشرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، تصريحات توني كروس، قائلًا: "إيدين هازارد لاعب جيد، ولكن بالتأكيد وضعه صعب في ريال مدريد".

وشدد: "رغم ذلك لا يوجد مكان للشفقة في كرة القدم، لا أعتقد أنه يعيش حياة سيئة".

وتابع: "يمكنك أن تشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يمرون بوقت أسوأ منه، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في عالم كرة القدم".

وأضاف: "وضع هازارد معقد، لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، لكن في النهاية كل شخص مسئول عما يحدث معه".

وأكد: "أعرف هازارد جيدًا، غالبًا ما نكون معًا. لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الآخرين الذين يمرون بوقت سيئ للغاية، وإيدين ليس واحدًا منهم".

من جانبه، حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف هازارد من المشاركة في مباراة الكلاسيكو، قائلًا: "أنا لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق، أنا هنا للفوز بالمباريات، لذلك لا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره".

يذكر أن الجناح البلجيكي، صاحب الـ32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وشارك هازارد في 7 مباريات فقط في جميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفًا وصنع آخر، حيث كانت آخر مشاركة له أمام كاسيرينو، في كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت يوم 3 يناير الماضي، وشارك لمدة 67 دقيقة.