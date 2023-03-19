الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المهندسين: قرارات الجمعية العمومية لها صفة النفاذ

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الخلاف الحادث في النقابة نابع من اتجاه بعض الزملاء في المجلس لعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، رغم أن القرارات التي صدرت كاملة ولها صفة النفاذ.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن: بعد وضوح أن هناك رغبة من بعض أعضاء المجلس الأعلى في الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية، تقدم ما يقارب الـ ٤٠٠ مهندس بطلبات لسحب الثقة من مجلس النقابة.

وعلق: عندي الإصرار والحرص لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، كما وردت مهما كان الخلاف مع بعض الزملاء.

وكشف: مساء أمس، طرح آراء بسحب الثقة من النقيب العام ولا أستطيع أن أنفي ذلك طالما يتم بشكل قانوني، ولكن من المؤسف وجود بعض الأيادي الحزبية التي تتدخل في هذا الأمر ونؤكد رفضنا للتدخل الحزبي في أمر النقابة كما عهدنا منذ سنوات.

وتابع: بدأنا في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واتخذنا قرار بحظر تولي المنتخبين في مجالس إدارات الشركات مع تأكيد أن أعضاء المجلس لهم كامل الاحترام ولكن مبدأنا فصل الملكية عن الإدارة ونحن بصدد تشكيل لجنة لوضع أسس ومعايير لمن يمثل النقابة في هذه الشركات. 

ونوه: كما أخذنا قرارات تنفيذية وهي زيادة قيمة المعاش ١٥٠ جنيها، وكذلك ملف التعليم الهندسي وتنفيذ مشروع قرارنا في هذا الشأن وقد لاقى تأييد أغلبية الجمعية العمومية بهدف رفع جودة التعليم الهندسي حفاظا على المجتمع.

المهندس طارق النبراوي المهندسين نقيب المهندسين الجمعية العمومية قرارات الجمعية العمومية المجلس الأعلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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