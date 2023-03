«التعليم»: إغلاق باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية اليوم

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مراكز التميز، حيث يمكن للراغبين التقدم للعمل عبر الرابط التالي:

http://tawzef.emis.gov.eg

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هي:

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

وفيما يتعلق بمراكز التميز، فهي تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع؛ لضمان اكتساب الطلاب كافة المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل؛ وذلك من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي، والدولي.

ومراكز التميز المتاح التقدم إليها هي:

مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، بمحافظة القاهرة.

مركز تميز قطاع السيارات، بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفريق عمل مراكز التميز من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، ممن لا تزداد أعمارهم عن 55 عام بأكتوبر 2023، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.