المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمان حاملين أسلحة وقاما بتهديده واستوليا منه على الهاتف المحمول ومبالغ مالية رغمًا عنه تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.