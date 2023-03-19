الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل انضمامه للمنتخب.. «الشناوي» يخضع للأشعة للاطمئنان على العضلة الأمامية

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يخضع محمد الشناوي، حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي، لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد عودة بعثة الأهلي من الكاميرون أمس السبت، وقبيل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني.

ويعاني محمد الشناوي من الإصابة في العضلة الأمامية، لذلك غادر لقاء القطن الكاميروني ما بين شوطي المباراة للحفاظ على الحارس الدولي حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب لفترة طويلة، سواء مع الفريق أو معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة مالاوي.

في السياق ذاته، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب العودة من الكاميرون يسبب التوقف الدولي وأيضاً قبل الاستعداد لمواجهة المصري في دور الـ16  لكأس الرابطة والمقرر لها يوم 27 مارس الجاري يعود بعدها لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ويترقب مسؤولو الأهلي الموقف من طلبه تأجيل مباراة المصري في كأس الرابطة المقرر لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري حيث طلب الأهلي تأجيل المباراة لانضمام  ١١ لاعبًا لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي بخلاف الثلاثي المحترف المنضم لمنتخب بلاده.

 وكانت إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابًا أمس إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها.

فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم .. كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.. تأتي كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الأهلي. في الوقت الذي يتمتع فيه غالبية المنافسين في ذات البطولة بتواجد كافة عناصرهم. وهو ما يتعارض مع كل قواعد العدالة.

محمد الشناوي الاهلى القطن الكاميروني منتخب مصر مالاوي

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