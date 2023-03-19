بـ«مطرقة وشطة»| حلاق وربة منزل يقتلان شخصًا.. والمحكمة تقضى بإعدامهما

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل وحلاق، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، لخلافات بينهما في بولاق الدكرور، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهما.

صدَر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعمرو محمد محمد سلامة، ورئيس النيابة محمد رفعت طلبة.



وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18307 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2255 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين "نادية.م، 50 عاما، ربة منزل"، "محمد.ح، 43 سنة، حلاق"، في 9 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بقتل المجني عليه "محمود.س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية، وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات بينهما، وطمعا في أموال الضحية أعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما "مطرقة حديدية، شطة"، وما إن ظفرا به حتى ألقى الثاني بوجهه مادة حارقة فأعدمت مقاومته.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المجني عليه حينما سقط أرضا تكالب عليه المتهم الثاني وسدد له ضربات قاسية استقر جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتى إزهاق روحه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتبين أنَّ المتهمين أحرزا أدوات "مطرقة حديدية، شطة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.