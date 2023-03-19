الكندوز بـ 190 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم بالأسواق، اليوم الأحد، حيث تراوحت أسعار الكندوز البلدي ما بين 190 و260 جنيهًا حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة وتصل إلى 220 جنيهًا في المنافذ الحكومية.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن ما بين 195 و250 جنيهًا حسب القطعية، بينما سجل سعر كيلو كباب الحلة 230- 250 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 190 و250 جنيهًا للكيلو، والاستيك والبفتيك 190 و230 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكبدة الضأن ما بين 190 و230 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 190 و230 جنيهًا للكيلو.

أما عن اللحوم المستوردة، فقد سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 190 جنيهًا، والكبدة المستوردة من 120 إلى 160 جنيهًا.