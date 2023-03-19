العثور على جثة شاب داخل ترعة المريوطية بأبو النمرس

عثر ضباط مباحث الجيزة، اليوم، على جثة شاب داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس.

ورد إخطار إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بمنطقة أبو النمرس يفيد العثور على جثة داخل ترعة المريوطية وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان وسيارات الإسعاف.

وعقب الفحص تبين أن الجثة لشاب في العشرينيات من عمره، ولم يُستدل على هويته، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثة وتبين عدم وجود شبهة جنائية، كما تبين عدم وجود أي إصابات في الجثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.