المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مواطنًا فى خصومة ثأرية بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة قتل مواطن فى خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاى الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وقام أحد أفراد عائلة بقتل أحد شباب العائلة الأخرى أخذا بثأرهم وبيتوا النية على قتل المتهم وراحوا يتدبرون أمرهم فى كيفية قتله فأعدوا لذلك أسلحة نارية "بندقية آلية" دون ترخيص.

فى صباح يوم الواقعة تيقن المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بتواجد المجنى عليه بالزراعات الخاصة به بحوض الحرجة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب فتوجهوا إليه، وما إن شاهدوه حتى قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه مما أدى إلى إصابته والتى أودت بحياته.