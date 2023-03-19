رئيس «مياه القناة»: الانتهاء من تطهير وتعقيم خزانات محطات السويس

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن المراحل الأخيرة لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه الشرب بمحافظة السويس، وذلك طبقًا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، والتي تشمل إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطة مياه جنيفه الجديدة والتي تعمل بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه جنيفه القديمة والتي تعمل بطاقة تصميمية 6 ألف متر مكعب يوم، محطة مياه كبريت البحارة والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الشلوفه والتي تعمل بطاقة تصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه غرب النفق والتي تعمل بطاقة تصميمية 19010 ألف متر مكعب يوم.

كما تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم للخزانات الأرضية بخزان رافع مياه محطة محمد عبده بسعة تصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبو عارف القديمة بسعة تصميمية 8500 متر مكعب يوم، ومحطة مياه أبو عارف الجديدة والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، وجارٍ البدء في أعمال الغسيل لخزانات محطتي مياه رفع السلام والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، ورافع مياه السماد والتي تعمل بطاقة تصميمية 22 ألف متر مكعب يوم.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن تم السيطرة على انفجار مفاجئ في خط مياه قطر 8 بوصة المغذي لقريتي الضبعية وعين غصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشبكات على الفور من تلقي البلاغ وتم السيطرة علي الكسر وإصلاحه في مدة زمنية وجيزة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها، منها إصلاح كسر مفاجئ قطر 20 بوصة بمركز ومدينة القصاصين، واصلاح كسر مفاجئ قطر 10 بوصة بقرية فناره، وصلاح خط قطر 6 بوصة بمنطقة المنايف، وخط 4 بوصة بقرية ابوخليفة، واصلاح خط 6 بوصة بالقنطرة شرق.