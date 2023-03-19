الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الوادي الجديد: إصلاح عطل محطة الصرف الصحي بالخارجة وعودة مياه الشرب

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ لإصلاح العطل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الخارجة، والذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المدينة.

وأكد الزملوط، عودة الخدمة لطبيعتها وتشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة بعد إصلاح العطل مع استمرار المتابعة لكفاءة عمل المحطة.

وكانت الوحدة المحلية بمدينة الخارجة، قد أعلنت أمس السبت، توقف جميع محطات مياه الشرب بكل أنحاء المحافظة وذلك لإصلاح العطل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الخارجة.

محافظ الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي لإصلاح العطل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة الخارجة إنقطاع مياه الشرب

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