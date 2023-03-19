الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، يتاجر بالمخدرات، بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافى، وأحمد صالح أبوسحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير. 

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، مقيم بمركز نجع حمادى شمالى قنا، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

جنايات نجع حماد قنا المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف الأجهزة الأمنية عامل مخدرات

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