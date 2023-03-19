السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، يتاجر بالمخدرات، بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافى، وأحمد صالح أبوسحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، مقيم بمركز نجع حمادى شمالى قنا، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.