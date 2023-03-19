«الأطباء» تكرم نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لحصوله على لقب الطبيب المثالي

كرمت النقابة العامة للأطباء الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد والمشرف على كلية الطب البشري بالجامعة وذلك بدار الحكمة مقر أطباء مصر، في يوم عيد الطبيب الخامس والأربعون لحصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية.

حضر احتفالية التكريم الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى هاشم عضو اللجنة العامة لنقابة أطباء مصر ومقرر العلاقات الخارجية.

وقال نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان له انه سعيد بتكريمه من النقابة العامة فى يوم عيد الطبيب الخامس والاربعين وحصولي على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية.

من جانبه تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالجامعة بالتهنئة للدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنين له مزيد من التوفيق والسداد للارتقاء بالمنظومة الطبية بجامعة الوادي الجديد