الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلنت كوريا الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي، فيما أفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأنها تجري تحليلًا لتفاصيل عملية الإطلاق.

من جهته، قال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، في تصريحٍ صحفي، إن اليابان احتجت عبر القنوات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على أحدث تجربة صاروخية تشكل تهديدا لأمن المنطقة.

وشدد على أن التجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية تشكل تهديدًا أمنيًا لبلده والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وهي غير مقبولة على الإطلاق، مضيفًا: "لقد احتججنا على كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين". 

وتأتي عملية الإطلاق بعد مرور 3 أيام من إطلاق ما زعم الشمال أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، في يوم 16 مارس، قبيل ساعات من عقد لقاء القمة الكوري الياباني في طوكيو.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الإطلاق اليابان طوكيو

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