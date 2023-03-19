المقاولون يواجه حرس الحدود فى أولى مباريات دور ال16 ببطولة كأس الرابطة

يستضيف المقاولون فريق حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في أولى مواجهات دور ال16 في بطولة رابطة الأندية المحترفة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين.

المباراة فرصة لشوقي غريب المدير الفني للمقاولون وأحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يكن لهم دور في مباريات الدوري لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

المقاولون ولأول مرة منذ بداية الموسم خسر ثلاث مباريات متتالية أمام فاركو والأهلي وسموحة وتراجع للمركز السادس في جدول الدوري لكنه يملك طموح المنافسة بقوة على الفوز بكأس الرابطة وسيقوم شوقي عريب بمنح الفرصة لبعض اللاعبين أمثال: أحمد عربي حارس المرمى وأحمد عيد وأمير عابد ولؤى وائل ومحمد هاني وأحمد عفيفي ومحمد رزق وفادي فريد إضافة للاعبين الصاعدين .

وأكد شوقي غريب أنه يتعامل مع كأس الرابطة على أنها بطولة رسمية يسعى للمنافسة بقوة على الفوز بها رغم غياب عدد من اللاعبين أمثال عمر فايد وحوزيف أوشايا.

في المقابل يعاني حرس الحدود من وضعية صعبة في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الأخير لكن الفارق ليس كبيرا بينه وبين الفرق التي تسبقه في الترتيب وحظوظه في البقاء مازالت قائمة وستكون مباراة اليوم فرصة أمام الجهاز الفني لعلاج عدد من السلبيات خاصة فيما يتعلق بالجانب الهجومي عن طريق منح الفرصة للاعبين أمثال أحمد أيمن وإسلام جابر وأحمد داودا وإسلام عبد اللاه ومحمود ممدوح وأحمد علي كامل ومحمود أبوجودة وكينجسلي كوكو وإيمانويل ديفيد وفلانتين أودو وساليسو مبارك ووجيه عبد الحكيم لتجهيوهم لمباريات الدوري .

أحمد أيوب أكد أن خوض مباريات كأس الرابطة أفضل من المباريات الودية لأنها تحمل الصفة الرسمية مما يعطي اللاعبين حافز للإجادة والتألق، مشيرا إلى أن فريقه لن يرفع الراية البيضاء في الدوري وسيجاهد من أجل البقاء.