بيراميدز يواجه الجيش الملكى المغربى لحسم بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفيدرالية

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الجيش الملكي المغربي في العاشرة، مساء اليوم الأحد، بملعب مولاى عبد الله بالعاصة المغربية الرباط في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بيراميدز يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن الجيش الملكي والفوز يعني صعوده رسميا لدور الثمانية دون انتظار نتائج مباراتي الجولة الأخيرة وفي حالة التعادل سيرتفع رصيده إلى 9 نقاط ورصيد الجيش الملكي إلى 8 نقاط ويتساوي مع فيوتشر إذا فاز على إسكو دي كارا التوجولي وفي هذه الحالة ستصبح فرصة تأهل الجيش الملكي كبيرة لأنه سيواجه إسكو ي كارا في الجولة الأخيرة، بينما سيكون هناك صدام شرس بين بيراميدز وفيوتشر.

فريق بيراميدز أدى تدريبه الأخير، على ملعب مولاى عبد الله وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب وهى 4-3-2-1 والتشكيل المرشح لبدء المباراة، وركز الجهاز الفني خلال التدريب على ضرورة تضييق المساحات بين خطى الوسط والدفاع لحد من خطورة لاعبي الجيش الملكي، مع الاعتماد هجوميا على انطلاقات مصطفى فتحي ومهارات عبد الله السعيد والقدرات التهديفية لفخر الدين بن يوسف.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اصطحب معه 21 لاعبا للمغرب وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد دعدور وأسامة جلال وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ ومحمود دونجا ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وهشام محمد ومحمد صادق ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة محمد الشيبي بعد شفاءه من الإصابة، بينما يغيب البوركيني إبراهيم بلاتي توريه للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات والجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة ورمضان صبحي بعد شعوره ببعض الآلام في موضع الإصابة في كاحل القدم وإسلام عيسى لإصابته بنزلة برد شديدة أبعدته عن التدريبات.

يدير المباراة طاقم تحكيمي من غانا بقيادة دانييل لاريا ويساعده كواسي بروبي ورولاند أدي ومعهم نياكوا نونو حكما رابعا.