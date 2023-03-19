فى ليلة عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يسقط أمام أودينيزى بثلاثية فى الدورى الإيطالى

سقط فريق إي سي ميلان في الدوري الإيطالي مجددًا بعد الخسارة أمام أودينيزي بثلاثة أهداف، مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لأول مرة مع ميلان بعد فترة غياب طويلة امتدت إلى 419 يومًا بسبب الإصابة.

أودينيز تقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرتو بيريرا قبل أن يدرك زلاتان إبراهيموفيتش التعادل لصالح ميلان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وأصبح إبراهيموفيتش بهذا الهدف أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي (41 عامًا و 166 يومًا).

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع بيتو أن يعيد التقدم إلى أودينيزي مجددًا قبل أن يتمكن كينجسلي إهيزيبو من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أودينيزي عند 38 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع.